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Стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия»

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В понедельник, 24 мая, началось голосование на праймериз «Единой России», говорится в сообщении на сайте политической силы.

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Оно пройдет в электронном формате по всей стране, в ряде регионов проголосуют очно. На сайте партии по состоянию на 23 мая зарегистрировались почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов.

Конкурс на одно место составляет 13 человек. Треть участников — общественники и волонтеры, более половины — беспартийные.

«Наиболее высокие показатели активности — в Московской области и Владивостоке», — рассказал председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин. По его словам, наблюдается рекордное число участников. В сентябре они смогут принять участие в качестве кандидатов от партии на выборах в Госдуму, заксобрания, органы местного самоуправления.

Ранее в понедельник руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев сообщил, что техподдержка зафиксировала DDOS-атаку на сайт. Однако на проведении процедуры праймериз это не отразится.

17 мая член Общественной палаты России Мария Бутина сообщила «Известиям», что предварительное голосование «Единой России» стало самой открытой системой из всех политических партий в стране.

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