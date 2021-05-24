Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о содействии РФ в нормализации отношений Киргизии и Таджикистана
Туризм
В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Наука
В Аргентине заявили об эффективности «Спутника V» против бразильского штамма
Мир
Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Мир
В Ryanair назвали инцидент с самолетом в Минске «угоном»
Мир
Около 50% британцев выступили за лишение титулов принца Гарри и Меган Маркл

Жителей Хабаровского края предупредили о снеге и грозах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителей Хабаровского края предупреждают об ухудшении погодных условий. С конца суток 25 мая в регионе возможны грозы, снег и усиление ветра.

По данным МЧС, выпадение осадков может привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий в связи с засорением ливневых стоков и водоотводов. На малых реках вероятен подъем уровня воды с подтоплением низкопойменных мест и размытием грунтового покрытия на дорогах. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Согласно прогнозам, в Хабаровском крае возможно усиление ветра до 22 м/с. В связи с осадками и ветром возможно нарушение работы объектов ЖКХ и энергетики. В населенных пунктах МЧС прогнозирует повреждение рекламных конструкций и старых деревьев. Также не исключается обрыв линий электропередач и повреждение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 25 по 27 мая синоптики прогнозируют заморозки. Температура опустится до –5 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021