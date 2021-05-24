Жителей Хабаровского края предупредили о снеге и грозах

Жителей Хабаровского края предупреждают об ухудшении погодных условий. С конца суток 25 мая в регионе возможны грозы, снег и усиление ветра.

По данным МЧС, выпадение осадков может привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий в связи с засорением ливневых стоков и водоотводов. На малых реках вероятен подъем уровня воды с подтоплением низкопойменных мест и размытием грунтового покрытия на дорогах. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Согласно прогнозам, в Хабаровском крае возможно усиление ветра до 22 м/с. В связи с осадками и ветром возможно нарушение работы объектов ЖКХ и энергетики. В населенных пунктах МЧС прогнозирует повреждение рекламных конструкций и старых деревьев. Также не исключается обрыв линий электропередач и повреждение транспорта.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 25 по 27 мая синоптики прогнозируют заморозки. Температура опустится до –5 градусов.