Аналитик прокомментировал судебный иск Google к Роскомнадзору

Обращение Google в суд в отношении Роскомнадзора выработает общие правила игры, заявил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин 24 мая.

Ранее в понедельник стало известно, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск от Google LLC. Компания требует признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными. Уточняется, что от компании потребовали удаления противоправного контента. Речь идет о 12 публикациях, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Эльдар Муртазин обратил внимание, что Роскомнадзор — это несудебный орган, который выносит предписания, исходя из собственных правил.

«Ответный иск Google в суд — это попытка выработать общие правила игры. Чтобы с одной стороны Роскомнадзор соблюдал эти правила игры, а с другой стороны Google их тоже понимал», — сказал аналитик.

По его словам, судебный прецедент приведет к тому, что Google либо начнет менять свои правила работы в России, либо оставит их прежними.

«В последнее время раздражение чиновников вызвали блокировки, которые происходили по ряду признаков. И тут коса на камень находит. Представление чиновников о допустимом натыкается на представления международной корпорации о том, какой контент они считают правильным или неправильным», — заключил Муртазин.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин 24 мая заявил о том, что ведомство готово к диалогу с Google в судебном порядке.

Госдума на заседании 23 декабря прошлого года приняла закон о порядке признания интернет-ресурсов соцсетями и обязанности для владельцев сетей блокировать деструктивный контент. Согласно документу, соцсети должны ограничивать доступ к информации, которая выражает «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции России, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам и экстремизму.

Google неоднократно штрафовали в России за отказ от фильтрации запрещенного контента. Например, в декабре 2018 года — на 500 тыс. рублей, в 2019 году — на 700 тыс. рублей, а также в мае и декабре 2020-го — на 1,5 млн рублей и 3 млн рублей соответственно. Отмечалось, что в поисковой выдаче Google оставалось более 30% ссылок на запрещенную в Российской Федерации информацию.