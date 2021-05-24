Мастера осудили за гибель ребенка при обрушении колонны под Красноярском
Коммунальщика в Красноярском крае признали виновным в гибели восьмилетнего мальчика при обрушении кирпичной колонны. 47-летнего мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы.
Трагедия произошла в поселке Нижний Ингаш в 2019 году. По данным следствия, мальчик обхватил руками кирпичную колонну, в результате чего аварийная конструкция обрушилась. Школьник был доставлен в больницу, где он скончался через несколько часов.
В ходе проверки установлено, что мастер местной управляющей компании не следил за состоянием общедомового имущества и не знал о наличии ветхих колонн. В результате он не принял мер для ограничения доступа к опасным объектам. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Приговор в отношении мужчины не вступил в законную силу.