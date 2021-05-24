Лавров заявил о готовности России к диалогу с ЕС на принципах равноправия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к диалогу с Брюсселем на принципах равноправия.

Как отметил глава ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом 24 мая, в ходе беседы затрагивалась ситуация в отношениях между Россией и ЕС.

«Мы не инициировали санкционную спираль, которая раскручивается Брюсселем, и, конечно же, мы подтвердили готовность к конструктивному взаимодействию с Евросоюзом, но исключительно на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а не на основе односторонних нелегитимных требований», — сказал Лавров.

Ранее в этот же день глава МИД РФ заявил, что Москва и впредь будет реагировать на провокации и недружественные шаги Евросоюза жестко, но соразмерно. Он подчеркнул, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, при этом Брюссель «собственноручно обрушил архитектуру взаимодействия» с Москвой.

21 мая в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. По словам высокопоставленного представителя альянса, пути достижения стабильных отношений с российской стороной будут обсуждаться на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе.

В тот же день Лавров заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.