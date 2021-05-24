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Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в понедельник, 24 мая, что в мире появится новый, еще более заразный вирус.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал он на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

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По словам Гебрейесуса, «главным драйвером пандемии» является отсутствие международной солидарности. Также он подчеркнул, что отсутствие желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии также позволяет пандемии продолжать свое существование.

«Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов», — уточнил генеральный директор ВОЗ.

Ранее в этот день Гебрейесус также сообщил, что в настоящий момент специалисты не выявили новые штаммы коронавирусной инфекции, которые угрожали бы эффективности имеющихся вакцин и лекарств. По его словам, за последние недели было зафиксировано снижение летальных случаев от COVID-19. Однако Гебрейесус подчеркнул, что мир остается в уязвимой ситуации, несмотря на темпы вакцинации.

В тот же день глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин рассказал, что в России полностью вакцинировались более 10 млн человек. Он отметил, что общее количество прививок достигло более 25 млн.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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