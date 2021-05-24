Около 50% британцев выступили за лишение титулов принца Гарри и Меган Маркл

Половина жителей Великобритании заявили, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл должны лишиться всех титулов, более 50% граждан устали от новостей о паре. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает издание Newsweek со ссылкой на данные опроса консалтинговой фирмы Redfield & Wilton Strategies.

Уточняется, что 31% респондентов не считают, что принца Гарри и Меган Маркл должны лишить титулов. При этом 54% не желают получать информацию о паре и их жизни (большая часть из них старше 65 лет), узнают новости по данной теме только 18% участников опроса.

Также опрос выявил отношение британцев к раскрытию информации о королевской семье. 39% не одобрили решение принца Гарри рассказать детали о своем детстве и воспитании и родственниках в интервью, а 36% его заявления сочли для себя интересными.

22 мая принц Гарри в телеинтервью программе «Я, которого ты не видишь», рассказал журналистке Опре Уинфре о проблемах с алкоголем, возникших из-за желания заглушить боль после потери матери — принцессы Дианы. По его словам, семья не хотела говорить о смерти Дианы, а он должен был «молча страдать».

17 мая в Букингемском дворце завили, что принц Гарри и его супруга должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если сын принца Чарльза так разочарован своей королевской семьей.

В январе 2020 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили в Instagram о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Они заявили о своих намерениях создать собственную благотворительную организацию и жить в США.