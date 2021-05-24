МИД опубликовал данные по количеству ракет у России и США в рамках ДСНВ-3

МИД России опубликовал в понедельник, 24 мая, доклад о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений РФ и США в рамках договора СНВ-3 по состоянию на 1 марта 2021 года.

Согласно документу, России обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков. У США, в свою очередь, 651 единиц.

Также у России 1456 единиц боезарядов на развернутых МБР, БРПЛ и ядерных боезарядов для тяжелых бомбардировщиков, у США — 1357. Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также тяжелых бомбардировщиков в распоряжении РФ 767, у США — 800.

В ведомстве отметили, что заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ, бомбардировщиков достигнут благодаря реальным сокращениям американских вооружений, а также путем одностороннего вывода из расчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н.

«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей Протокола к Договору», — добавили в МИД России.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в счет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

Таким образом, США превысили установленный в договоре лимит на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

В феврале вступило в силу соглашение Москвы и Вашингтона о продлении действия ДСНВ, СНВ-3. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года. В ООН и Североатлантическом альянсе положительно оценили продление ДСНВ. Приветствовали продление договора и в Евросоюзе.

В апреле Россия и США впервые после продления ДСНВ-3 обменялись данными по количеству ракет и ядерных боеголовок в своих арсеналах. Как следует из опубликованных сведений, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять единиц.

11 мая постпред США Роберт Вуд заявил, что Москва и Вашингтон придерживаются своих обязательств в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность друг перед другом в рамках режима проверки, предусмотренного договором, и что продление Договора делает мир безопаснее.