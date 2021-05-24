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Уголовное дело возбудили после взрыва гранаты в гараже в Ангарске

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Один человек погиб и трое пострадали при срабатывании гранаты в одном из гаражных кооперативов Ангарска (Иркутская область). Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Взрыв произошел 22 мая в 94-м квартале. По версии следствия, четыре человека распивали в гараже спиртные напитки. 33-летний мужчина решил продемонстрировать присутствующим гранату, после чего боеприпас упал на пол. В результате хлопка скончался 24-летний мужчина. Остальные получили травмы и госпитализированы. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

18 мая сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух сотрудников золотодобывающей артели в Хабаровском крае. В кузове грузовика, где находились мужчины, произошел взрыв газового баллона.

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