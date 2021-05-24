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Посольство РФ обратилось в МИД Белоруссии после задержания россиянки в Минске

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Посольство РФ в Минске обратилось в МИД Белоруссии в связи с задержанием россиянки вместе с блогером Романом Протасевичем в столице республики. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Поскольку вы упомянули про белорусского гражданина, с ним также осталась, как мы можем понять, в Минске его знакомая, она гражданка России. Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ», — отметил дипломат в ходе пресс-конференции в Сочи.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянке с рейса ирландской авиакомпании Ryanair, предположительно задержанной в Минске.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Сообщение не подтвердилось.

На борту самолета был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, ЕС обещал рассмотреть вариант введения санкций в отношении белорусских властей. В частности, Литва заявила о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

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