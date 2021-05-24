Греция предложила России организовать новые авиамаршруты

Глава МИД Греции Никос Дендиас в понедельник, 24 мая, заявил, что предложил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым организовать новые авиамаршруты между странами.

«Для облегчения передвижения между нашими странами мы предложили организовать новые авиалинии между нашими двумя странами», — сказал Дендиас.

Глава греческого МИДа напомнил, что россияне могут посещать Грецию при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, в том числе российской вакциной «Спутник V», либо отрицательного теста на инфекцию, либо при наличии антител к COVID-19.

Встреча глав ведомств состоялась в Сочи ранее в этот же день. Накануне пресс-служба МИД Греции уточняла, что в ходе переговоров дипломаты уделят внимание вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также обсудят региональные события.

22 мая власти Греции продлили до 31 мая разрешение на въезд в страну неограниченного числа российских граждан.

Въехать в страну россияне могут при наличии у них одного из документов — свидетельства о вакцинации от коронавируса, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

13 мая заявил, что страна будет принимать путешественников, привитых «Спутником V», а также прошедших вакцинацию китайским препаратом от коронавируса.