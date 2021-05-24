Привитые «Спутником V» россияне смогут без проблем въехать в Грецию

У туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V», не будет никаких проблем с въездом в Грецию. Об этом заявил глава МИД страны Никос Дендиас в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи.

Мероприятие с участием высокопоставленных дипломатов транслируется на странице МИД РФ в Twitter. По его словам, Греция признает сертификаты о прививке данным препаратом. «У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем», — подтвердил он.

«Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами», — также отметил Дендиас.

22 мая власти Греции продлили до 31 мая разрешение на въезд в страну неограниченного числа граждан России при наличии у них одного из документов: свидетельства о вакцинации от коронавируса, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

Министр туризма Греции Харис Теохарис 13 мая заявил, что страна будет принимать путешественников, привитых «Спутником V», а также прошедших вакцинацию китайским препаратом от коронавируса.