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Россиянам рассказали о предпочтениях телефонных мошенников

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Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik в понедельник, 24 мая, рассказал, какие телефонные номера предпочитают использовать мошенники для дополнительного «визуального обмана».

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По словам собеседника радиостанции, злоумышленники подбирают номера, схожие с теми, что используются реальными учреждениями, например банковскими кол-центрами, чтобы сразу вызвать доверие у потенциальной жертвы еще до начала разговора.

Сизов объяснил, что мошенники могут воспользоваться московским городским номером или номером региона, где представлен банк, пишет Федеральное агентство новостей. Обычно такой номер отличается на одну цифру или они могут быть все те же, но в другом порядке. Таким образом, человеку может показаться, что ему поступил звонок от оригинальной организации, пишет телеканал «Звезда».

Эксперт пояснил, что «присвоить» себе настоящий номер банковского кол-центра невозможно. Власти пошли на дополнительные меры защиты телефонных номеров банков, пишет сайт 360tv.ru. В этой связи мошенникам «пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров».

23 мая сообщалось, что доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказал о способе распознать признаки гипноза по телефону. По его словам, основным признаком гипноза по телефону является сильно сфокусированное внимание на голосе гипнотизера-мошенника и подчинение командам злоумышленника.

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