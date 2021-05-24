Путин заявил о приоритетном внимании властей к самореализации женщин

Государство будет и впредь уделять приоритетное внимание самореализации женщин, пообещал президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям второго женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19», который стартовал в Кемерово. Телеграмма опубликована в понедельник, 24 мая, на сайте Кремля.

«Отрадно, что ваш форум обретает традиции и сегодня для серьезного и обстоятельного разговора он вновь собирает на своей площадке представительниц органов власти, деловых и экспертных кругов, общественных, научных, спортивных организаций, средств массовой информации из многих стран», — отметил глава государства.

По его словам, власти и впредь будут уделять приоритетное внимание вопросам реализации женщин, поддержке института материнства и детства.

Путин указал, что женщины в России эффективно решают профессиональные вопросы и вносят значительный вклад в реализацию социальных, гуманитарных проектов и инициатив.

Второй женский форум проходит 24–25 мая. Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19, на форуме обсудят, в частности, тему здоровья работающих женщин в целом.

Как ранее в этот день отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания выездной сессии Евразийского женского форума в Кемерово, удаленная работа позволяет многим женщинам с ограниченными возможностями и матерям с детьми получить новые возможности профессиональной реализации.