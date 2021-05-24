Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Крупнейшая фракция ЕП призвала прекратить авиасообщение с Белоруссией
Туризм
В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию
Мир
США превысили заложенный в СНВ-3 лимит вооружения
Туризм
Ростуризм предложит продлить детский туристический кешбэк
Мир
Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма
Общество
Опубликованы результаты исследования эффективности «ЭпиВакКороны»
Мир
МИД КНР ответил на данные о болезни трех вирусологов до начала пандемии
Спорт
Зону публичного просмотра матчей Евро-2020 обустроят в Лужниках

Сайт «Единой России» восстановил работу после DDOS-атак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из сайтов «Единой России», где отображаются результаты предварительного голосования по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, 24 мая возобновил работу после DDOS-атак.

Маска для праймериз: «Единая Россия» выберет кандидатов в онлайне
Партия запускает цифровую платформу, которая позволит провести первичные выборы без ущерба для здоровья граждан

Разделы сайта, в том числе и предназначенные для регистрации выборщиков на праймериз, работают штатно.

«Работа сайта предварительного голосования «Единой России» восстановлена», — подтвердили в Telegram-канале партии.

Ранее в понедельник руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев сообщил, что техподдержка обнаружила DDOS-атаку. Однако на проведении процедуры праймериз это не отразится, отметил он.

«Вместе со специалистами «Ростелекома» мы восстанавливаем его работу. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме», — сообщил Сатеев.

По данным вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, фиксировались практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования.

Ранее в этот день в России стартовало единое голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году. Голосование пройдет до 30 мая. Оно проходит в электронном формате по всей стране, при этом в ряде регионов граждане смогут проголосовать очно.

Итоги по голосованию подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Регистрацию прошли почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтеры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021