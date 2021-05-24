Сайт «Единой России» восстановил работу после DDOS-атак

Один из сайтов «Единой России», где отображаются результаты предварительного голосования по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму, 24 мая возобновил работу после DDOS-атак.

Разделы сайта, в том числе и предназначенные для регистрации выборщиков на праймериз, работают штатно.

«Работа сайта предварительного голосования «Единой России» восстановлена», — подтвердили в Telegram-канале партии.

Ранее в понедельник руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев сообщил, что техподдержка обнаружила DDOS-атаку. Однако на проведении процедуры праймериз это не отразится, отметил он.

«Вместе со специалистами «Ростелекома» мы восстанавливаем его работу. Потеря данных исключена, они будут отображаться в полном объеме», — сообщил Сатеев.

По данным вице-президента «Ростелекома» по информационной безопасности Игоря Ляпунова, фиксировались практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования.

Ранее в этот день в России стартовало единое голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году. Голосование пройдет до 30 мая. Оно проходит в электронном формате по всей стране, при этом в ряде регионов граждане смогут проголосовать очно.

Итоги по голосованию подведут 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

Регистрацию прошли почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет 13 человек. Среди них — общественники и волонтеры, беспартийные, каждый третий — моложе 35 лет.