Жителей Иркутской области предупредили о заморозках

Заморозки ожидаются на территории Иркутской области в течение трех суток. Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Согласно прогнозам, 25 и 26 мая заморозки ожидаются в северных и верхнеленских районах. 27 мая похолодание придет в западную часть региона. Об этом пишет ИА IrkutskMedia. Температура будет опускаться в ночные часы.

В северных районах Иркутской области МЧС прогнозирует высокую и чрезвычайную пожарную опасность в лесах.

В ночь на 25 мая в западных, северо-западных, центральных и южных районах ожидаются ливневые дожди. Сотрудники МЧС просят жителей Приангарья соблюдать меры личность безопасности и при ухудшении погодных условий отказаться от дальних поездок.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда регионов о наступлении жары. Температура до +37 градусов ожидается на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири. В Челябинской и Свердловской областях отклонение от климатической нормы достигнет 9 градусов.