Мужчина открыл стрельбу в Москве

Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета и ранил оппонента на детской площадке в Москве. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел а районе Солнцево. Пострадавшего госпитализировали с различными ранениями.

«23 мая госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь. Всего врачи насчитали шесть попаданий. Полиция нашла на месте происшествия на одной из детских площадок в Солнцево пять гильз и магазин от пистолета», — отметил собеседник агентства.

Подозреваемый в настоящее время находится в отделении полиции, пистолет у него изъяли. По факту случившегося организована доследственная проверка.

22 мая сообщалось, что водитель Range Rover в подмосковном Королеве несколько раз выстрелил по пешеходам из-за дорожного конфликта. По словам очевидцев, иномарка не уступила дорогу пешеходам и едва не наехала на людей. В ответ один из них ударил самокатом по автомобилю, после чего водитель открыл дверь и начал стрелять.