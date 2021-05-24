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С начала 2021 года страховщики увеличили сборы на 6,3%

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Российские страховщики в первом квартале 2021 года увеличили сборы на 6,3% по сравнению с январем—мартом прошлого года. Страховые выплаты повысились со 108 млрд до 115 млрд рублей, сообщает телеканал «Известия», по сравнению с прошлым годом — с 108 млрд до 115 млрд рублей. Среди основных драйверов роста страхования жизни по-прежнему остается накопительное страхование жизни. Рост по этому виду по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 18%, премии выросли до 32,7 млрд рублей. Рост по этому виду составил 18%, премии выросли до 32,7 млрд рублей. Прежний лидер, инвестиционное страхование жизни, сократил долю в общих взносах. Инвестиционное страхование жизни потеряло позицию лидера. Премии по этому виду страхования снизились на 4,4%, до 46,3 млрд рублей. На 23,3% выросли премии по кредитным видам страхования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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