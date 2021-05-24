Названа дата проведения матча за Суперкубок России по футболу

Игра между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским «Локомотивом» за Суперкубок России по футболу-2021 пройдет 17 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) 24 мая.

Матч состоится в Калининграде. Среди претендентов рассматривались четыре варианта: стадион «Лужники» в Москве, стадионы «Калининград», «Волгоград Арена» и «Мордовия Арена» в Саранске.

«Также участники собрания утвердили положение о турнире за Суперкубок России. Согласно документу, в случае ничьей в основное время команды не будут играть дополнительное время и сразу проведут серию пенальти», — говорится в сообщении.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России. На счету клуба девять титулов (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021).

Команда заняла третье место в РПЛ. В сезоне-2021/22 футболисты московского клуба сыграют в Лиге Европы. «Зенит» в этом сезоне стал победителем чемпионата России.