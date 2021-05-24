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Крупнейшая фракция ЕП призвала прекратить авиасообщение с Белоруссией
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Крупнейшая фракция ЕП призвала прекратить авиасообщение с Белоруссией

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Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) призвала Евросоюз на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске прекратить авиасообщение с Белоруссией. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление фракции.

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«В свете возмутительного угона самолета Ryanair в Белоруссии фракция ЕРР призывает правительства стран-членов действовать вместе и решительно в отношении Минска. Мы призываем полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией: ни рейсов в или из Белоруссии, ни полетов над Белоруссией», — отмечается в сообщении.

В заявлении добавляется, что помимо прочих мер важно оперативно принять четвертый пакет санкций против республики.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Директор по научным программам Германо-Российского форума Александр Рар заявил, что призывы некоторых западных стран запретить полеты над территорией Белоруссии — это по большей части эмоциональные выкрики. Однако специалист добавил, что введение против Белоруссии санкций западными странами очевидно.

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