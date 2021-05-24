Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Крупнейшая фракция ЕП призвала прекратить авиасообщение с Белоруссией
Туризм
В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию
Мир
США превысили заложенный в СНВ-3 лимит вооружения
Туризм
Ростуризм предложит продлить детский туристический кешбэк
Мир
Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма
Общество
Опубликованы результаты исследования эффективности «ЭпиВакКороны»
Мир
МИД КНР ответил на данные о болезни трех вирусологов до начала пандемии
Спорт
Зону публичного просмотра матчей Евро-2020 обустроят в Лужниках

Госдума сэкономила около 600 млн рублей в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По итогам 2020 года Госдума вернула в бюджет около 600 млн рублей, следует из заключения комитета по контролю и регламенту.

Численность поступления: доля нефтяных доходов в бюджете стала рекордно низкой
По итогам первого квартала она составила всего 30%

Так, по состоянию на 1 января текущего года неиспользованные бюджетные ассигнования составили 599,9 млн рублей и были возвращены в бюджет.

Отмечается, что экономия связана с «объективными причинами», которые возникли из-за пандемии коронавируса. В частности, около 221 млн рублей было сэкономлено на оплате труда депутатов и их помощников.

«Экономия лимитов бюджетных обязательств связана с наличием вакантных должностей, оформлением больничных листов, оформлением отпусков без сохранения заработной платы», — сказано в заключении.

Также около 276 млн рублей в совокупности сэкономлено на закупках товаров, работ и услуг, а также из-за сокращения командировочных расходов и затрат на проведение ряда международных мероприятий.

Ранее Министерство финансов России сообщилось, что объем средств Фонда национального состояния в апреле увеличился на 23 млрд рублей. Общий объем средств составил 13,825 трлн рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021