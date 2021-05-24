Госдума сэкономила около 600 млн рублей в 2020 году

По итогам 2020 года Госдума вернула в бюджет около 600 млн рублей, следует из заключения комитета по контролю и регламенту.

Так, по состоянию на 1 января текущего года неиспользованные бюджетные ассигнования составили 599,9 млн рублей и были возвращены в бюджет.

Отмечается, что экономия связана с «объективными причинами», которые возникли из-за пандемии коронавируса. В частности, около 221 млн рублей было сэкономлено на оплате труда депутатов и их помощников.

«Экономия лимитов бюджетных обязательств связана с наличием вакантных должностей, оформлением больничных листов, оформлением отпусков без сохранения заработной платы», — сказано в заключении.

Также около 276 млн рублей в совокупности сэкономлено на закупках товаров, работ и услуг, а также из-за сокращения командировочных расходов и затрат на проведение ряда международных мероприятий.

Ранее Министерство финансов России сообщилось, что объем средств Фонда национального состояния в апреле увеличился на 23 млрд рублей. Общий объем средств составил 13,825 трлн рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.