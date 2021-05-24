Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Анкара предложила Москве возобновить полеты в первую очередь на курорты республики. Об этом 24 мая рассказал министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, основной поток туристов из России направляется в Бодрум, Анталью, Даламан и Измир. «Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции», — цитирует министра «РИА Новости». Он напомнил, что отели в этих регионах работают в большинстве по системе «все включено».

Как отметил Эрсой, в дальнейшем авиасообщение можно расширить на другие турецкие регионы, после того как требования российской стороны будут исполнены. В пример турецкий министр привел работу в данном направлении с Германией, где система показала себя очень успешно.

«Конечно, все зависит от решения властей России», — отметил Эрсой, заключив, что Турция будет им следовать.

Ранее в этот день он заявил, что страна допустила скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну. В АТОР отметили, что это решение позволит россиянам сэкономить и сделает республику еще более привлекательной для отдыха.

Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за тяжелой санитарной ситуации в республике. Тогда Эрсой выразил надежду на досрочную отмену ограничений авиасообщения с Россией.