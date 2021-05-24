Недостроенный за 20 лет дом сносят в Тюмени

Долгострой на перекрёстке улиц Герцена и Камышинской в Тюмени скоро снесут. Рабочие уже приступили к демонтажу. Согласно договору, подрядчик должен уничтожить объект за 366 дней.

История этой многоэтажки началась 21 год назад, когда каркас дома уже возвели. В 2019 году суд признал недостроенный дом самовольной постройкой. Застройщика обязали снести здание, основание — решение Калининского районного суда по делу от 28 февраля 2019 года, отмечает портал «Наш город».

Ранее власти Тюмени решили снести аварийный дом № 29 по улице Волгоградской. Бывших жильцов расселили. Собственники получили компенсацию для покупки жилья, а наниматели — квартиры в Ново-Патрушево и Ново-Антипино.