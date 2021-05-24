Мария Захарова оценила реакцию ЕС на посадку самолета в Минске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Евросоюза на посадку самолета в Минске, передает телеканал «Известия».

«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии шокирующим. Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других. Использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит: Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных «блюстителями порядка и хранителями морали», — написала она на странице в Facebook в понедельник, 24 мая.

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