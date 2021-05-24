Жители Подмосковья и Петербурга чаще всего ищут жилье для покупки в Москве

До пандемии коронавируса и в пандемию, после снятия ограничительных мер, 21% просмотров объявлений о продаже вторичного жилья в Москве приходился на регионы, среди которых лидируют Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов ЦИАН, которые поступили в «Известия» в понедельник, 24 мая.

Чтобы выяснить, жители каких регионов ищут жилье в Москве, эксперты ЦИАН проанализировали IP-адреса пользователей сайта сian.ru, оценив потенциальный спрос за два периода: до пандемии (с октября 2019 года по март 2020 года) и в пандемию, после снятия ограничений (с октября 2020-го по март 2021-го). Из анализа исключили период локдаун и первые месяцы выхода из самоизоляции.

Среди регионов, которые лидируют по количеству просмотров объявлений о продаже недвижимости в Москве (без учета потенциальных покупателей из столицы), первое место заняло Подмосковье, которое обеспечивает 44,5% регионального спроса, затем идут жители Санкт-Петербурга (4,7%) и Краснодарского края (3,8%). В сравнении с допандемийным периодом тройка лидеров не изменилась.

Остальные пять регионов — это Самарская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Башкирия.

В сравнении с допандемийным периодом в число лидеров вошло Приморье, ранее занимавшее 11-ю строку, и Ярославская область, перебравшаяся с 24-го на 10-е место. В пандемию выбыли из лидеров Саратовская область и Татарстан. На десятку регионов-лидеров по спросу на недвижимость в Москве приходится 68% сделок.

На москвичей приходится 78,8% интересовавшихся готовым жильем в столице. По сравнению с допандемийным периодом доля остается неизменной.

На жителей Подмосковья сейчас приходится 9,4% спроса, а до самоизоляции их доля равнялась 10,1%.

За минувший год средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Москве выросла на 15,7%.

«Это ограничивает возможность переезда в столицу из Подмосковья, которое, впрочем, все равно остается лидером по доле регионального спроса не только из-за границ с Москвой, но и по причине численности населения», — отмечается в исследовании.

Специалисты ЦИАН считают логичным то, что граждане хотят перебраться в Москву, сократив время в пути на работу, а также для получения столичных социальных льгот.

При этом 11,8% запросов на покупку столичной квартиры на вторичке приходится на проживающих в других субъектах страны, вне Москвы и Московской области. До пандемии их доля составляла 11,2%. Эксперты отмечают, что, несмотря на возможность удаленной работы, интерес к недвижимости в столице со стороны региональных клиентов не угасает.

Общее число просмотров объявлений в пандемию, но после снятия основных ограничений оказалось на 17% выше, чем за аналогичный допандемийный период. Подчеркивается, что росту активности поспособствовало снижение ипотечных ставок в России. Если для жителей столицы прирост составил 16%, а в Подмосковье 18%, то в целом по остальным регионам увеличение просмотров существеннее — на 23%.

Указывается, что на интерес жителей регионов к московскому жилью влияют перенаселенность в субъектах, где они проживают, а также уровень экономического развития.

В перечень лидеров не вошли основные ресурсодобывающие регионы с высоким уровнем дохода населения — Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, ряд регионов Дальневосточного Федерального округа, Ненецкий автономный округ, а также национальные республики, кроме Башкирии.

«Основная часть россиян, планирующих приобретать столичную недвижимость, — это «трудовые мигранты», которые не имеют больших финансовых возможностей, как жители нефтегазодобывающих регионов», — указали в ЦИАН.

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