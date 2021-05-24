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Новые спасательные посты откроют на пляжах Липецкой области

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Четыре новых общественных спасательных поста будет создано на водоемах Липецкой области, сообщает управление Государственной противопожарной спасательной службы. Для предотвращения несчастных случаев на воде в регионе действуют восемь межрайонных поисково-спасательных служб. Укомплектован штат, есть более 37 единиц современных спасательных плавательных средств, восемь специальных автомобилей.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важность контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти — обеспечить безопасность жителей региона», — считает губернатор.

К открытию купального сезона, который стартует с 1 июня, завершены все подготовительные работы: проведено водолазное обследование и очистка дна акваторий пляжей и других установленных мест для купания, отмечает Lipetskmedia.

Ранее стало известно, что в Елецком районе Липецкой области в селе Казаки появится зона отдыха у воды. Местный предприниматель готов обустроить ее за 1,2 млн рублей. Для отдыхающих подготовят биотуалеты, кабинки для переодевания, крытые беседки, урны и скамейки. Кроме того, там появятся 260 м пляжных дорожек и помостов, деревянные зонты от солнца и сосновые шезлонги. Поселение хотят сделать центром казачьей культуры.

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