Новые спасательные посты откроют на пляжах Липецкой области
Четыре новых общественных спасательных поста будет создано на водоемах Липецкой области, сообщает управление Государственной противопожарной спасательной службы. Для предотвращения несчастных случаев на воде в регионе действуют восемь межрайонных поисково-спасательных служб. Укомплектован штат, есть более 37 единиц современных спасательных плавательных средств, восемь специальных автомобилей.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов отмечает важность контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти — обеспечить безопасность жителей региона», — считает губернатор.
К открытию купального сезона, который стартует с 1 июня, завершены все подготовительные работы: проведено водолазное обследование и очистка дна акваторий пляжей и других установленных мест для купания, отмечает Lipetskmedia.
Ранее стало известно, что в Елецком районе Липецкой области в селе Казаки появится зона отдыха у воды. Местный предприниматель готов обустроить ее за 1,2 млн рублей. Для отдыхающих подготовят биотуалеты, кабинки для переодевания, крытые беседки, урны и скамейки. Кроме того, там появятся 260 м пляжных дорожек и помостов, деревянные зонты от солнца и сосновые шезлонги. Поселение хотят сделать центром казачьей культуры.