Предстоящий саммит президентов России и США — редкий позитивный момент на фоне мрачной и опасной атмосферы, когда отношения между двумя державами достигли исторического минимума. Прежде всего важно понимать, что основные причины кризиса — вовсе не предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы, хакерские атаки, обращение с Алексеем Навальным или события на Украине, в Крыму или Сирии.

Ведь если вспомнить высказывания многих американских политиков и материалы в СМИ задолго до всех этих событий, то их антироссийская риторика не особо отличалась от нынешней. Главное — это самопровозглашение Вашингтоном своей роли исключительного и незаменимого мирового лидера-гегемона после развала СССР, и неприятие современной Россией этих притязаний.

Владимир Путин в статье, опубликованной в New York Times в 2013 году, говоря об «исключительности США», писал: «Есть государства большие и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями и, которые только ищут свой путь к демократии. И они проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными».

Тем не менее в прежние годы СССР при Михаиле Горбачеве и Россия при Борисе Ельцине были готовы стать младшим партнером Соединенных Штатов в обмен на обещанные гарантии безопасности и экономическую помощь, но, как известно, история развивалась по-другому.

Вопреки обещаниям Джорджа Буша-старшего прекратить холодную войну и создать дугу мировой безопасности от Ванкувера до Владивостока, при Билле Клинтоне НАТО начала кампанию Drang nach Osten («Натиск на Восток») и в настоящее время почти удвоила число своих членов со стратегической целью окружения России. Что касается экономической «помощи», то по большому счету всё, что Россия получила до 2000 года, — это многочисленные «советники», которые совместно с местными олигархам ограбили страну и привели ее экономику к дефолту.

Вот что писала Washington Post в августе 1999 года: «Что делает российское дело таким печальным, так это то, что администрация Клинтона растратила один из самых ценных активов, который только можно себе представить, — это идеализм и добрая воля русского народа, когда он вышел из 70-летнего коммунистического правления. То, что мы сделали в России, может преследовать нас на протяжении многих поколений. Вице-президент Гор сыграл ключевую роль в этом грязном процессе, и ему предстоит многое объяснить».

Конкретные факты соучастия США в разрушении российской экономики приводятся и бывшим руководителем московского бюро той же газеты Робертом Кайзером, а также специальным докладом конгресса США, подготовленным группой законодателей по просьбе спикера палаты представителей Дениса Хастерта.

Такие статьи появлялись в 1990-х годах, но сегодня, за редким исключением, основные мейнстримовские СМИ США делают все возможное, чтобы разжигать антироссийскую истерию и блокировать любую информацию, не соответствующую образу России как врага.

История могла пойти по другому, когда в 2001 году после трагедии 11 сентября Путин предоставил Америке больше помощи в Афганистане, чем все члены НАТО вместе взятые, и предложил ей широкое американо-российское сотрудничество или даже альянс, аналогичный тому, который был во время Второй мировой войны. Единственным условием было, чтобы этот альянс строился на принципах равноправного партнерства. Однако для вашингтонского внешнеполитического истеблишмента это основанное на здравом смысле предложение было признано абсолютно неприемлемым. Вместо этого Джордж Буш-младший отменил Договор о противоракетной обороне, в нарушение международного права вторгся в Ирак, начал крестовый поход за демократию и организацию цветных революций на постсоветском пространстве, вмешался в украинские выборы 2004 года и настаивал на дальнейшем расширении НАТО, включая Украину и Грузию.

Барак Обама последовал примеру Буша, продолжив его предыдущие войны и начав серию новых на Ближнем Востоке, принесших гибель, страдания и разрушения миллионам людей. Самым провокационным действием Обамы для России стала его поддержка государственного переворота на Украине в 2014 году.

Дональд Трамп в ходе избирательной кампании пообещал положить конец всем этим войнам и улучшить отношения с Россией, но не смог ничего сделать и в конечном счете проиграл следующие выборы 2020 года в значительной степени из-за сопротивления со стороны комплекса ВПКРСНМЦК (MICIMATT) — термин, придуманный бывшим аналитиком ЦРУ Раймондом Макговерном. Аббревиатура означает военно-промышленный-конгресс-разведка-СМИ-научные-мозговые центры-комплекс — мощный орган, включающий президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, который работал советником нынешнего главы Белого дома все эти годы.

По иронии, Блинкен публично признался, что политика продвижения демократии с помощью военной силы была ошибкой, но не добавил, кто за нее, включая его самого, ответит. Не извинился он и за поддержку незаконного переворота в Киеве в 2014 году и, более того, привез с собой на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским ту самую Викторию Нуланд — главного дирижера тех событий, которая умудрилась использовать нецензурную ненормативную лексику против всего Евросоюза. Впрочем, это не помешало Байдену и Блинкену сделать ее третьим по рангу чиновником Госдепартамента.

Означает ли это, что предстоящий саммит России и США будет пустой тратой времени или даже может принести больше вреда, чем пользы? Некие позитивные сигналы поступили после встречи Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Рейкьявике, но главное зависит от того, осознает ли Байден, что его предыдущие публичные заявления о намерении сесть во главе мирового стола, другими словами, вернуть Америке утраченную при Трампе роль гегемона, были ошибкой, и предложит Путину вместо лекций о демократии список взаимовыгодных проектов сотрудничества.

Если Байден сможет найти силы и желание для противостояния истеблишменту, то список тем для совместной деятельности практически неограничен и может включать договоры о ядерном и кибероружии, борьбе с изменением климата и пандемией, освоении космоса, сотрудничестве в Арктике, решении проблем нехватки воды и продовольствия во многих частях мира, получение новых источников энергии, разрешении конфликтов в горячих точках и многих других.

Предстоящий саммит Россия-США может предоставить такую возможность, если он будет проведен в «Духе Эльбы», когда наши страны были союзниками, чтобы добиться Победы над нацистской Германией. 25 апреля 2021 года, в 76-ю годовщину встречи на Эльбе, многие американские, российские, европейские и евразийские неправительственные организации запустили движение «Сохраним мир — Посадим деревья — Спасем планету». Было бы неплохо поддержать эту символическую акцию в преддверии саммита, с участием возвращенных на свои посты послов РФ и США. Такой жест создал бы соответствующее настроение и благоприятную атмосферу для достижения прогресса на переговорах.

Автор — президент Американского университета в Москве

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