Музей «Дача Шаляпина» отреставрируют в Кисловодске

В Кисловодске проведут реставрацию здания литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина». Начался поиск подрядчика, который до 30 ноября разработает научно-проектную документацию для здания XIX века.

Проектировщики должны придумать, как усилить перекрытия над первым этажом здания, укрепить стены второго этажа, заменить полы в помещениях, отреставрировать лепной декор с воссозданием утраченных элементов и отремонтировать фасады здания. Все это должно проводиться с учетом того, что здание является объектом культурного наследия и находится на охраняемой территории, передает NewsTracker.

В музее каждый год проводятся «Шаляпинские сезоны» с участием знаменитых басов, детские музыкальные фестивали, литературно-музыкальные программы, кинодни, встречи, экскурсии. Во втором здании расположены единственный на юге России зал «Русская эмиграция» и выставка «А. Солженицын — почетный гражданин г. Кисловодска».