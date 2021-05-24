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Правительство выделило более 10 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на закупку лекарств для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями будет выделено более 10 млрд рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в понедельник, 24 мая.

Отмечается, что средства поступят в распоряжение фонда «Круг добра», созданного по указу российского лидера Владимира Путина.

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«Это уже второй транш на такие цели в текущем году. Всего в бюджете этого года на помощь детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами, предусмотрено 60 млрд рублей», — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

При этом, согласно информации кабмина, первый транш в размере 10 млрд рублей был направлен 12 февраля.

Ранее, 22 мая, Мишустин утвердил порядок оказания медицинской помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями за счет средств фонда «Круг добра». Отмечалось, что в случае необходимости тяжелобольные дети будут получать лекарства и медицинские изделия, не зарегистрированные в России, но имеющие одобрение регулирующих органов Евросоюза или США.

10 апреля правительство России утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями.

8 апреля премьер-министр России заявил о создании Федерального регистра доноров костного мозга России. Он пояснил, что данная разработка позволит специалистам быстрее находить нужного донора по всей стране.

Указ о создании фонда «Круг добра» Путин подписал в начале января. В конце того же месяца Минздрав России также подготовил проект постановления о порядке покупки фондом лекарств и медицинских изделий для детей с тяжелыми заболеваниями.

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