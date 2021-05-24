Режим ЧС ввели из-за заполнения площадки мусорного полигона в Приморье

Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера ввели в Приморском крае из-за переполненности временной площадки на мусорном полигоне. С начала весны региональный экологический оператор перестал принимать древесные отходы на площадках Холмистой.

Режим ЧС действует на территории Владивостока, Артема и Надеждинского района. Согласно постановлению, которое подписал губернатор Приморья, на временной площадке комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов фактически исчерпаны свободные мощности для размещения отходов. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. Меры по защите населения будут приняты в соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Городской полигон ТБО на Холмистой, 1, расположен в верховьях ручья Безымянного. Еще весной регоператор заявлял о том, что не справляется с огромными объемами древесного мусора после ледяного дождя. На территорию свезли несколько тысяч тонн сломанных веток и стволов, из-за чего машина по их утилизации работала на износ. До сих пор спиленные деревья свозят для утилизации на улицу Дальнюю. Кроме того, в грунте ручья обнаружили превышение концентраций опасных веществ и канцерогенов. В частности, концентрация мышьяка превышена в 33 раза.

Во втором квартале 2021 года планируется запуск постоянной площадки для твердых бытовых отходов, после чего проблемы с временной площадкой должны прекратиться.