Эксперт назвал «эмоциональными выкриками» призывы запретить полеты над Белоруссией

Призывы некоторых западных стран запретить полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair — это по большей части эмоциональные выкрики. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил «Известиям» директор по научным программам Германо-российского форума Александр Рар.

Он напомнил, что существуют исторические аналогии, связанные с вынужденной посадкой самолета. Так, например, был случай с боливийским президентом Эво Моралесом, которого вынудили сесть в Австрии, потому что думали, что на его борту прячется бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, а французы в 60-е годы из подозрения в терроризме вынуждали алжирских лидеров сажать свои лайнеры.

«Думаю, ситуация скоро немного успокоится. Но, с другой стороны, Белоруссия в очень слабой позиции. Если другим сильным государствам это позволено, то в случае Белоруссии какая-то реакция будет. Запрещать перелеты через Белоруссию — это, в первую очередь, вредить себе. Исчезнет возможность летать в том числе и в Россию рейсами, проходящими через белорусскую территорию, — пострадают западные бизнесмены и российская сторона», — отметил эксперт.

По словам Рара, Белоруссия сама может закрыть Европе транзитные пути в Азию, при этом напомнив, что там большая логистика европейских продуктов. При этом эксперт указал, что, по его мнению, всё это в большей степени «эмоциональные выкрики», однако добавил, что введение против Белоруссии санкций западными странами очевидно.

«Это опять коснется белорусских чиновников, при этом на более жесткие санкции они вряд ли пойдут», — подытожил Рар.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В самой же Белоруссии была создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.