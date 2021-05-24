Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Крупнейшая фракция ЕП призвала прекратить авиасообщение с Белоруссией
Туризм
В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию
Мир
США превысили заложенный в СНВ-3 лимит вооружения
Туризм
Ростуризм предложит продлить детский туристический кешбэк
Мир
Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма
Общество
Опубликованы результаты исследования эффективности «ЭпиВакКороны»
Мир
МИД КНР ответил на данные о болезни трех вирусологов до начала пандемии
Спорт
Зону публичного просмотра матчей Евро-2020 обустроят в Лужниках

Эксперт назвал «эмоциональными выкриками» призывы запретить полеты над Белоруссией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призывы некоторых западных стран запретить полеты над территорией Белоруссии после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair — это по большей части эмоциональные выкрики. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил «Известиям» директор по научным программам Германо-российского форума Александр Рар.

Заполонили: против Белоруссии готовится новый пакет санкций
Минск обвинили в преследовании польского меньшинства

Он напомнил, что существуют исторические аналогии, связанные с вынужденной посадкой самолета. Так, например, был случай с боливийским президентом Эво Моралесом, которого вынудили сесть в Австрии, потому что думали, что на его борту прячется бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, а французы в 60-е годы из подозрения в терроризме вынуждали алжирских лидеров сажать свои лайнеры.

«Думаю, ситуация скоро немного успокоится. Но, с другой стороны, Белоруссия в очень слабой позиции. Если другим сильным государствам это позволено, то в случае Белоруссии какая-то реакция будет. Запрещать перелеты через Белоруссию — это, в первую очередь, вредить себе. Исчезнет возможность летать в том числе и в Россию рейсами, проходящими через белорусскую территорию, — пострадают западные бизнесмены и российская сторона», — отметил эксперт.

По словам Рара, Белоруссия сама может закрыть Европе транзитные пути в Азию, при этом напомнив, что там большая логистика европейских продуктов. При этом эксперт указал, что, по его мнению, всё это в большей степени «эмоциональные выкрики», однако добавил, что введение против Белоруссии санкций западными странами очевидно.

«Это опять коснется белорусских чиновников, при этом на более жесткие санкции они вряд ли пойдут», — подытожил Рар.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

Кроме того, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В самой же Белоруссии была создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета Ryanair в Минске.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021