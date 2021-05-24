Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла высотой 3 км

Вулкан Эбеко на Курильских островах вновь проявил активность и выбросил столб пепла на высоту 3 км. Об этом 24 мая сообщает региональное управление МЧС по Сахалинской области.

По данным вулканологов, шлейф пепла растянулся на 5 км в юго-восточном направлении от вулкана. В Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Эбеко является действующим вулканом на острове Парамушир. Его высота составляет 1156 м.

Также в этот день сейсмологи станции «Южно-Сахалинск» зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,7 в Охотском море. Очаг находился на глубине 51 км.

О выбросе пепла вулканом Эбеко сообщалось 21 мая. Шлейф растянулся в северо-восточном направлении на 5 км.