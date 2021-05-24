Больше 24 тыс. жителей Хабаровска приняли участие в субботнике

Свыше 24 тыс. жителей Хабаровска приняли участие в генеральной уборке города. Традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству завершится 31 мая.

В субботниках участвуют сотрудники мэрии, военнослужащие, студенты, школьники, представители управляющих компаний, трудовые коллективы и все желающие. В рамках мероприятий специалисты провели ремонт 23 детских и спортивных площадок. Уборка проведена в 37 парках и скверах. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Мусор вывезли с 78 бесхозных территорий и 30 несанкционированных свалок. Только за день горожане собрали почти 2 тыс. мешков мусора.

Двухмесячник благоустройства также предполагал проведение озеленения Хабаровска. В городе высадили свыше 3 тыс. цветов и 280 молодых саженцев.

В городском управлении ЖКХ уточнили, что план по уборке был перевыполнен. Тем не менее благоустройство будет продолжаться еще неделю.