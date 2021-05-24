Питание школьников хотят скорректировать в Оренбургской области

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области организовало мониторинг, по результатам которого планируется изменить школьное меню и скорректировать питание детей дома. Уже завершено анкетирование. На вопросы ответили руководители 60 школ, родители и их дети.

«Информация, полученная в ходе анкетирования, позволит оценить, чем питаются дети в организованных коллективах и дома; какие продукты наиболее часто включаются в рацион ребенка, насколько меню соответствует принципам здорового питания», — пояснили в управлении Роспотребнадзора по региону, передает 56orb.ru.

Как сообщалось в конце апреля, индекс несъедаемости квашеной капусты с сосисками в школах Пскова настолько высок, что блюдо решили исключить из меню. Нелюбимое детьми блюдо ранее одобрил Роспотребнадзор. А в школьных столовых Казани хотят с 1 сентября внедрить систему предзаказа блюд на несколько дней вперед. В действующем школьном меню насчитывается 153 наименования. Запланирована компьютеризация рабочих мест школьных пищеблоков.