Опубликованы результаты исследования эффективности «ЭпиВакКороны»

Изучение российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» среди привитых сотрудников Роспотребнадзора показало, что 95,8% вакцинированных при контакте с источником инфекции не заболели. Соответствующие данные следуют из материала научной статьи ведомства, опубликованной 21 мая на сайте COVID-19 Preprints.

Это, как указали в Роспотребнадзоре, демонстрирует протективную активность данного препарата.

Кроме того, трехкратная вакцинация от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона» рекомендована людям старше 65 лет для повышения иммунологической эффективности. Также отмечается иммунологическая активность препарата у женщин, которая выше, чем у мужчин.

«В целом иммунологическая эффективность вакцинации выше у лиц женского пола и характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации», — говорится в статье.

Вакцинация более 1,7 тыс. человек вакциной «ЭпиВакКорона» была проведена ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора за период с 12 декабря 2020 года по 15 мая 2021 года. Отмечается, что для 807 граждан, прошедших данную процедуру и являющихся сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений, было осуществлено расширенное наблюдение.

Ранее в этот день глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин сообщил, что в России полностью вакцинировались более 10 млн человек. Он отметил, что общее количество прививок достигло более 25 млн.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Препарат под названием «ЭпиВакКорона», разработанный научным центром «Вектор», стал второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России. Это произошло 14 октября 2020 года.

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