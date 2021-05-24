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В Москве открылся набор участников на чемпионат по робототехнике

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Региональный ресурсный центр международных соревнований First Lego League открыл набор участников на Московский чемпионат по робототехнике First Russia Robotics Championship сезона 2021/2022 года. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Она уточнила, что ребята, которые одержат победу в региональных соревнованиях, смогут отправиться на всероссийский чемпионат в 2022 году.

«Ежегодно в этих соревнованиях участвуют более 200 тыс. команд из 113 стран, то есть около 2 млн детей по всему миру. Такие проекты предоставляют юным инженерам уникальные возможности для личностного роста, учат работать в команде и помогают раскрыть свой потенциал», — приводятся слова Сергуниной на сайте mos.ru.

Региональные соревнования пройдут по трем направлениям: Discover (для участников от 4 до 6 лет), Explore (для участников от 6 до 9 лет) и Challenge (для участников от 10 до 16 лет). Для участия необходимо заполнить анкету на сайте регионального ресурсного центра и пройти конкурсный отбор. Заявки будут приниматься до 2 августа, образовательные организации смогут осуществлять подготовку на своих площадках. Для заказа оборудования следует заполнить анкету на том же сайте.

Как напомнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в 2021 году в столичном регионе впервые состоялся чемпионат по робототехнике, победители которого затем отправились на всероссийский этап в Нижний Новгород.

«Они будут добавлены на платформу «Таланты России» — государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности», — отметил он.

Фурсин подчеркнул, что в числе участников оказались и 28 слушателей детского технопарка «Мосгормаш».

21 мая Сергунина сообщала, что с 24 мая в столице начнутся занятия образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» для начинающих предпринимателей. Курс преакселератора состоит из 10 занятий, которые будут проводиться несколько раз в неделю на городских площадках. При этом обучение можно пройти как самостоятельно, так и с проектной командой.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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