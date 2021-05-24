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В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию

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Готовность Турции отменить ПЦР-тесты для российских туристов позволит россиянам сэкономить, это делает республику еще более привлекательной для отдыха. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

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По его словам, за последнее время заболеваемость коронавирусом в Турции опустилась с 63 до восьми новых случаев в сутки, что является хорошим показателем. При этом на курортах порог заболеваемости ниже, чем в городах, — все эти факторы говорят в пользу открытия авиасообщения, добавил он.

«Россию Турция оценивает как благополучную страну по борьбе с инфекцией, поэтому готова отменить ПЦР-тесты для наших туристов — хотя пока это только анонс, а не окончательное решение. ПЦР-тест на английском стоит денег — на семью из трех человек это, как правило, 7,5 тыс. рублей. Так что для наших туристов это будет хорошая экономия после того, как рейсы на турецкие курорты восстановят», — сказал Горин в беседе с «Известиями».

Более того, Турция даже предложила делать бесплатные ПЦР-тесты на выезде из страны, чтобы путешественники не тратили на них деньги по возвращении домой. Все это делает Турцию еще более привлекательной, заключил Горин.

Ранее, в понедельник, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что страна допустила скорую отмену для россиян обязательного предоставления результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну.

Кроме того, Эрсой предложил России возобновить в первую очередь полеты в курортные регионы, включая Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Министр отметил низкий уровень прироста новых случаев COVID-19 в данных регионах — в два раза ниже среднего показателя по Турции.

17 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о том, что российская инспекционная делегация должна объявить о поездке в Турцию на этой неделе, поэтому сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая.

Россия с 15 апреля по 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией на фоне эпидемиологической обстановки в республике. В стране фиксировался высокий рост заболеваемости. При этом в Роспотребнадзоре отмечали, что в основном россияне привозят на родину коронавирус именно из Турции.

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