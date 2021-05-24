Эксперт оценил сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

Ничего нового в опубликованных японским агентством Kyodo документах касательно возможной передачи Советским Союзом части Курил нет. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил «Известиям» заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов, бывший послом России в Японии в 1996–2003 годах.

«Kyodo провели огромную работу в архивах, но ничего нового в этом нет, об этом давно известно и расписано в ряде работ. Когда [на тот момент глава МИД] Алексей Громыко в 1972 году приезжал в Японию, он на встречах с японцами, в том числе с министром иностранных дел Фукудой Такэо, намекал, что СССР готов вернуться к Декларации 1956 года о передаче двух островов. Прошло время, потом японцы сказали, что это мало и их это не устраивает», — отметил эксперт.

Тем не менее, по словам Панова, в 1973 году, когда в Москву приехал премьер-министр Танака Какуэй, готовилось такое решение — повторить предложение Громыко и вернуться к ст. 9 1956 года о передаче Японии двух островов после заключения мирного договора.

Помимо этого, завкафедрой дипломатии МГИМО отметил, что на переговорах с Танакой на тот момент генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу не понравилось поведение японского премьера, поскольку тот вел себя грубо и намекал на четыре острова.

«Брежнева такое поведение разочаровало, и он решил, что ничего мы отдавать не будем. Есть, правда, еще версия, что еще до переговоров против выступил министр обороны маршал [Андрей] Гречко», — рассказал эксперт.

Кроме того, Панов напомнил, что в то время СССР был очень озабочен тем, что Китай быстрыми темпами идет к нормализации отношений с США, причем на антисоветской основе, японцы тоже были недовольны политикой игнорирования Токио при установлении хороших отношений Вашингтона с Пекином. Это и создавало определенную атмосферу к поиску компромисса Токио и Москвы.

«То, что японцы стараются что-то откопать, никакого значения теперь не имеет, это история», — резюмировал эксперт.

Накануне японское агентство Kyodo опубликовало рассекреченные документы, касавшиеся того, что СССР якобы намеревался передать два из четырех островов Курильской гряды.

Указывалось, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.

Однако Япония и Советский Союз не смогли прийти к соглашению из-за того, что Токио настаивал на возвращении всех четырех островов. Проект мирного договора также не был представлен во время визита на тот момент премьер-министра Какуэя Танака в Москву в октябре 1973 года.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на четыре курильских острова, хотя по итогам войны они перешли СССР.

В начале февраля текущего года премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

В марте Суга сообщил, что Токио готово к продолжению переговоров с Москвой по принадлежности Южных Курил на основании советско-японской совместной декларации 1956 года. По словам завкафедрой востоковедения МГИМО, председателя межрегиональной общественной организации «Ассоциация японоведов» Дмитрия Стрельцова, такое заявление связано с попыткой интенсифицировать политические контакты с Россией. В Кремле же подтвердили интерес к данному диалогу с Японией.

27 апреля стало известно, что японское правительство продолжит консультации с Россией на основе своей базовой позиции, которая сводится к решению вопроса о принадлежности ряда Курильских островов. Впоследствии также Токио планирует подписание мирного договора, говорится в докладе МИДа страны «Синяя книга» за 2021 год.