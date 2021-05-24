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Запуск «Метеоров» отложили в Хабаровском крае из-за ледохода

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Пассажирские перевозки на скоростной линии между Комсомольском-на-Амуре и Богородским в Хабаровском крае отложили из-за сложных гидрологических условий. Лед создает опасность для пассажирских судов.

Пласты льда мешают «Метеорам» в акватории Николаевска-на-Амуре возле мыса Кошка. Об этом сообщает Transsibinfo.com. По скоростной пассажирской линии не удается установить дебаркадеры. Изначально предполагалось, что суда начнут движение 25 мая.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, навигацию пришлось отложить впервые. Для города ледовая обстановка опасности не представляет. Власти и компания-перевозчик ведут постоянний мониторинг ситуации в Николаевском порту. Движение «Метеоров» начнется, когда удастся установить дебаркадеры.

В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительства дамб, которые защитят город от подтоплений. К 2024 году специалисты возведут 26 км защитных сооружений.

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