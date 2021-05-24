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Жителям Подмосковья напомнили об опасности сбора ландышей

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Ландыши, которые зацвели в столичном регионе, собирать нельзя, так как цветок ядовит, а также охраняется государством. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба лесного хозяйства Московской области.

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По данным ведомства, ядовиты все части растения. Больше всего токсинов содержится в ягодах.

«Ландыш содержит сердечный гликозид (конваллятоксин), повышенная доза которого приводит к летальному исходу по причине сбоев в работе сердца», — отметили специалисты. Они посоветовали любоваться ландышами издалека.

Цветок занесен в Красную книгу Московской области, поэтому следует относиться к нему бережно. Граждане, срывающие ландыши, рискуют получить штраф и будут привлечены к административной ответственности.

В сентябре президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что съеденное собакой домашнее растение может привести к отравлению и иногда даже к летальному исходу. Хозяева не должны позволять своим питомцам грызть срезанные ирисы, нарциссы и пионы, а также тюльпаны, лилии, подснежники.

Также для животных опасны нарциссы, хризантемы, ландыши, гиацинты и сирень.

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