Температурный рекорд майской жары побит во Владивостоке

Синоптики зарегистрировали новый рекорд температуры воздуха во Владивостоке. 22 мая в городе потеплело до +24,9 градуса.

Специалисты отмечают, что прежний рекорд был зарегистрирован в 1981 году. Тогда воздух прогрелся до +24,7 градуса. Об этом сообщает Vostokmedia.

Ранее синоптики сообщили о новом рекорде для даты 17 мая. Воздух прогрелся до +25,1 градуса. Столь высокая температура во Владивостоке наблюдалась более 50 лет назад.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступлении жары в Челябинской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской областях и Пермском крае в ближайшие дни. Температура поднимется до +37 градусов.