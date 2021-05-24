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Посол Белоруссии вызван в МИД Чехии из-за ситуации с самолетом Ryanair

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Белорусский посол в Праге Валерий Курдюков вызван в МИД Чехии из-за ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил «РИА Новости» представитель белорусской дипмиссии.

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«Посол Белоруссии Валерий Курдюков в понедельник был приглашен в МИД Чехии. Замглавы дипведомства Ян Когоут выразил послу решительный протест в связи с неприемлемыми действиями в виде нарушения полета гражданского самолета из Афин в Вильнюс в белорусском воздушном пространстве», — отметил представитель посольства.

Собеседник добавил, что в стране будут настаивать на проведении тщательного международного расследования инцидента, в ходе которого были подвергнуты опасности жизни пассажиров и членов экипажа.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Сообщение не подтвердилось.

На борту самолета был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, ЕС обещал рассмотреть вариант введения санкций в отношении белорусских властей. В частности, Литва заявила о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

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