Фото пропавшей принцессы Латифы появилось в Сети

В Сети появились два изображения женщины, похожей на пропавшую дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — принцессу Латифу. Об этом сообщает в понедельник, 24 мая, The Guardian.

Отмечается, что кадры появились после требования ООН предоставить убедительные доказательства того, что Латифа жива. На снимках, которые были опубликованы в соцсети Instagram, видно, как девушка с двумя женщинами сидит за столом в торговом центре. На заднем плане фотографии можно заметить рекламу фильма, который был выпущен ОАЭ 13 мая.

Издание подчеркивает, что в случае подтверждения личности принцессы и подлинности фотографии данный снимок станет ее первым за три года на публике.

В середине февраля 2020 года британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си распространила кадры с 35-летней дочерью шейха, которая сама снимала себя на телефон. На видео Латифа говорила о том, что ее удерживают дома силой.

Бывший личный тренер и подруга принцессы Тина Яухиайнен пояснила, что решение о том, чтобы предать видеосообщения Латифы огласке, далось нелегко, однако всё же поступили именно так — в надежде на то, что публичное обсуждение этой темы станет для шейха своеобразным прессингом и поможет освобождению его дочери.

Затем связь с девушкой прервалась. О ее местонахождении не было ничего известно.

При этом в марте 2020 года принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн рассказала о причине побега от своего мужа, шейха Мохаммеда бин Рашида. По ее словам, супруг в феврале 2019 года планировал выдать ее 11-летнюю дочь Джалилю замуж за 34-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Помимо этого, Верховный суд Лондона установил, что эмир Дубая применял к дочерям физическое и психологическое насилие.