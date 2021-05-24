Названа дата начала производства премиальных авто Aurus Senat

Выпуск российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге 31 мая 2021 года. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бренда Aurus.

«Торжественное мероприятие, посвященное запуску серийного производства Aurus Senat, пройдет на территории ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан 31 мая 2021 года», — отметили в компании.

Длина Aurus Senat составляет 5,6 м, а колесная база равна 3,3 м. Он получил гибридную силовую установку, состоящую из бензинового двигателя мощностью 598 л.с. и 40-сильного электромотора. Автоматическая трансмиссия с девятью ступенями разработана российской фирмой KATE. До 100 км/ч машина способна разогнаться за шесть секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.