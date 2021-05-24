В правительстве указали на сложную ситуацию с природными пожарами в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 24 мая, на совещании с вице-премьерами указал на сложную ситуацию с природными пожарами в ряде регионов страны и призвал не допустить ухудшения обстановки.

В пример он привел ситуацию в Тюменской области, где был введен режим чрезвычайной ситуации и работают региональные лесные службы и федеральные подразделения «Авиалесоохраны».

«Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон», — указал он.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в свою очередь уточнила, что пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа.

По ее словам, с начала года в стране выгорело 540 тыс. гектаров лесов. При этом количество очагов пожаров в 1,3 раза меньше, чем в 2020 году.

Глава российского правительства в ходе заседания также заявил, что на борьбу с лесными пожарами кабмин страны направит около 3 млрд рублей.

Утром в понедельник сообщалось, что на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа бушуют четыре локализованных лесных пожара на площади 1288 га. Всего с начала периода пожарной опасности в лесах ХМАО зафиксировано 47 пожаров в лесных массивах. Их площадь достигла 2,2 тыс. га.

Кроме того, в Якутии за минувшие сутки ликвидировали четыре природных пожара. Их площадь составила почти 1,45 тыс. га.