МИД Ирландии потребовал от ЕС твердого ответа на инцидент с самолетом Ryanair

Евросоюз должен дать быстрый и твердый ответ по инциденту с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени.

«Если в этом случае ЕС проявит нерешительность или слабость, это укрепит мысль у людей в Белоруссии, принимающих решения, что они сделали всё правильно. <…> Так что я думаю — ответ должен быть ясным, твердым, и он должен произойти быстро», — сказал он телерадиокомпании RTE.

Помимо этого, глава ирландского МИДа указал на «поддерживаемое государством авиационное пиратство» в Белоруссии, а также на то, что у властей республики якобы нет демократической легитимности. Кроме того, Коувени добавил, что у участников саммита ЕС есть возможность принять четкие решения по данной проблеме.

В свою очередь, пресс-секретарь Государственной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский рассказал о том, что генпрокурор распорядился возбудить уголовное дело по факту принуждения к посадке в Минске лайнера Ryanair. По его словам, дело будет касаться «использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров», речь идет о ч. 1 ст. 166 и ч. 1 ст. 189 УК Польши, передает издание Interia.

Кроме того, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о необходимости привлечь президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности, а также освободить экс-главреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и «других политзаключенных».

«Королевство совместно с союзниками работает над скоординированным ответом в отношении Белоруссии, включая дальнейшие санкции. Соединенное королевство также призывает совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) провести срочную встречу, чтобы рассмотреть несоблюдение режимом (правительством Белоруссии. — Ред.) международных норм, обеспечивающих безопасность гражданской авиации», — говорится в заявлении Рааба, опубликованном на официальном сайте МИД Соединенного королевства.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое не подтвердилось. Экипаж принял решение о посадке. Для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.

Мировые лидеры раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал провести международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. ЧП с посадкой воздушного судна Ryanair уже начали расследовать Генпрокуратура и полиция Литвы.

Помимо этого, литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что белорусское воздушное пространство небезопасно для всех участников авиасообщения, Литва будет работать с другими странами над его закрытием для международных рейсов.

В самой же Белоруссии была создана комиссия по расследованию ситуации, связанной с посадкой самолета Ryanair в Минске. Белорусский МИД призвал не политизировать инцидент.