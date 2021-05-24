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Ростуризм предложит продлить детский туристический кешбэк

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Ростуризм готов предложить продление программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года в результате ее успеха. Об этом 24 мая сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Дело молодое: отдых в детских лагерях будут субсидировать
Эффективность программы кешбэка во многом будет зависеть от механизма реализации

По ее словам, если программа станет востребованной, то будет рассмотрен вопрос о ее продлении.

«Кстати говоря, скажу, что мы будем готовы выступить с предложением о том, чтобы продлить ее точно до конца года, в том числе на осенние каникулы», — отметила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Программа детского туристического кешбэка стартует 25 мая, а на уже купленные путевки - 15 июня. Все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% от потраченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Деньги вернутся на карту «Мир», с которой была совершена покупка. Срок перевода составит до пяти дней.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что сроки программы туристического кешбэка необходимо расширить, а размер кешбэка для молодежи, участвующей в программе, — увеличить. По его словам, туристический кешбэк для школьников и студентов должен действовать круглый год, а процент возврата должен быть поднят.

13 мая сообщалось, что правительство России выделило 5 млрд рублей на программу детского туристического кешбэка.

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