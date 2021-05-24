Свыше 225 млн рублей направят на модернизацию ливневок в Благовещенске

В Благовещенске реализуют проект по модернизации системы водоотведения. В 2021 году работы проведут на пяти участках дорог. На обновление ливневок город получил межбюджетный трансферт в размере свыше 225 млн рублей.

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, ремонт запланирован на участках улиц Студенческой, Василенко, Институтской, Пушкина, а также Игнатьевского шоссе. Об этом сообщает Амурская служба новостей. Кроме того, уже ведутся работы по замене коллектора на улице Горького.

В управлении ЖХК пояснили, что около 10% коммуникаций в Благовещенске требуют замены или санации в течение 10–20 лет. Еще около 60% трубопроводов нуждаются в реконструкции в срок до 10 лет. Основными причинами подтоплений городских территорий называют сильные дожди, активную застройку микрорайонов и нехватку сетей. В 2020 году было проведено масштабное обследование ливневой канализации, после чего была составлена документация по развитию системы сбора и отведения поверхностных вод.