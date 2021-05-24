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НКО «Монета» прекратит прием платежей в адрес иностранных форекс-дилеров

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Небанковская кредитная организация (НКО) «Монета» с 1 июня этого года прекращает прием платежей в адрес иностранных компаний, оперирующих на рынке Forex. Об этом заявили «Известиям» в организации 24 мая, комментируя сообщения СМИ об ограничении Банком России расчетов россиян с зарубежными форекс-компаниями.

Переводная картина: ЮMoney возобновил денежные перечисления за рубеж
Теперь владельцы электронных кошельков могут оплачивать услуги 45 иностранных компаний

Ранее, 21 мая, газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что ЦБ начал ограничивать не только переводы россиян в офшорные казино, но и расчеты с иностранными форекс-компаниями. Источники отмечали, что «Монета» уведомила заграничные форекс-компании, что прекратит обслуживание платежей.

«Решение о прекращении приема платежей в адрес иностранных компаний, работающих на рынке Forex, мы приняли самостоятельно после консультаций с ЦБ РФ, которые проводились еще с начала 2020 года», — сказали в «Монете».

По данным организации, Центробанк «всегда знал о наличии среди клиентов НКО подобных компаний, но никаких предписаний не давал».

Отмечается, что прекращение обслуживания этой категории клиентов существенно не повлияет на финансовое положение компании.

В Ассоциации форекс-дилеров рассказывали «Коммерсанту», что некоторые организации прекратят обслуживать зарубежные форекс-компании. Глава ассоциации Евгений Машаров заявил, что происходящее стало результатом работы регулятора по деофшоризации финансового рынка.

ЦБ зарегистрировал НКО «Монета» в 2012 году. Она является оператором по переводу денег для пользователей. Кроме того, компания называет себя агрегатором платежных методов для магазинов и «современной биллинговой платформой для небольших и средних компаний».

Издание отмечало, что единственным участником этой НКО со дня ее основания является Юрий Ефремов. В 2020 году комиссионное вознаграждение компании составило 1,89 млрд рублей. Она отчиталась о чистой прибыли в размере около 12 млн рублей.

В начале марта этого года сервис ЮMoney, который входит в экосистему «Сбера», возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Центробанком. Регулятор вводил запрет на работу ЮMoney с компаниями-нерезидентами 12 января 2021 года на полгода. Из-за ограничений ЦБ клиенты сервиса не могли оплатить покупки с помощью кошелька в иностранных интернет-магазинах и получать выплаты на свои кошельки от зарубежных компаний. Запрет не касался переводов с кошельков ЮMoney на карты физических лиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

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