НКО «Монета» прекратит прием платежей в адрес иностранных форекс-дилеров

Небанковская кредитная организация (НКО) «Монета» с 1 июня этого года прекращает прием платежей в адрес иностранных компаний, оперирующих на рынке Forex. Об этом заявили «Известиям» в организации 24 мая, комментируя сообщения СМИ об ограничении Банком России расчетов россиян с зарубежными форекс-компаниями.

Ранее, 21 мая, газета «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что ЦБ начал ограничивать не только переводы россиян в офшорные казино, но и расчеты с иностранными форекс-компаниями. Источники отмечали, что «Монета» уведомила заграничные форекс-компании, что прекратит обслуживание платежей.

«Решение о прекращении приема платежей в адрес иностранных компаний, работающих на рынке Forex, мы приняли самостоятельно после консультаций с ЦБ РФ, которые проводились еще с начала 2020 года», — сказали в «Монете».

По данным организации, Центробанк «всегда знал о наличии среди клиентов НКО подобных компаний, но никаких предписаний не давал».

Отмечается, что прекращение обслуживания этой категории клиентов существенно не повлияет на финансовое положение компании.

В Ассоциации форекс-дилеров рассказывали «Коммерсанту», что некоторые организации прекратят обслуживать зарубежные форекс-компании. Глава ассоциации Евгений Машаров заявил, что происходящее стало результатом работы регулятора по деофшоризации финансового рынка.

ЦБ зарегистрировал НКО «Монета» в 2012 году. Она является оператором по переводу денег для пользователей. Кроме того, компания называет себя агрегатором платежных методов для магазинов и «современной биллинговой платформой для небольших и средних компаний».

Издание отмечало, что единственным участником этой НКО со дня ее основания является Юрий Ефремов. В 2020 году комиссионное вознаграждение компании составило 1,89 млрд рублей. Она отчиталась о чистой прибыли в размере около 12 млн рублей.

В начале марта этого года сервис ЮMoney, который входит в экосистему «Сбера», возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Центробанком. Регулятор вводил запрет на работу ЮMoney с компаниями-нерезидентами 12 января 2021 года на полгода. Из-за ограничений ЦБ клиенты сервиса не могли оплатить покупки с помощью кошелька в иностранных интернет-магазинах и получать выплаты на свои кошельки от зарубежных компаний. Запрет не касался переводов с кошельков ЮMoney на карты физических лиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.