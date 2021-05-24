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Турция допустила отмену обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для россиян

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В Турции от россиян могут перестать требовать обязательное предоставление результатов ПЦР-тестирования на коронавирус при въезде в страну. Скорую отмену такого требования допустил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой в понедельник, 24 мая.

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Влияние на принятие подобного решения властями Турции, по его словам, окажут уровень вакцинации от инфекции в России и суточный уровень заболеваемости COVID-19.

Эрсой указал, что если эти показатели достигли определенного уровня, то это свидетельствует о взятии пандемии под контроль. Он отметил, что на фоне этого во многих странах ужа начали отменять обязательное ПЦР-тестирование.

Кроме того, министр добавил, что россияне смогут бесплатно проходить тестирование на наличие инфекции при выезде из Турции, причем уровень развития тестирования на инфекцию в стране находится на таком уровне, что, по его словам, пройти ПЦР-исследование туристы смогут даже в отелях. Подобное уже реализовывалось в прошлом году, напомнил Эрсой.

Говоря о возобновлении авиасообщения между странами, турецкий министр напомнил, что республика признала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и в связи с этим проблем с возобновлением взаимных полетов, по его мнению, не должно возникнуть.

В первую очередь, по мнению Эрсоя, Москва должны возобновить полеты в курортные регионы Турции, в том числе в Анталью, Бодрум и Измир. Там, как отметил министр, наблюдается низкий уровень прироста новых случаев COVID-19.

Россия временно приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ситуации с коронавирусом в республике.

17 мая было принято решение об отправке российских специалистов в Турцию для оценки возможности возобновления авиасообщения. В этот же день исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе допустила, что сроки возобновления авиасообщения с республикой могут быть определены в конце мая после визита российских специалистов в республику.

По данным источника Bloomberg, которые агентство опубликовало 19 мая, полеты между Россией и Турцией могут возобновиться не раньше середины июня. Сообщалось, что Турции не удалось убедить российскую сторону возобновить авиасообщение между странами с конца мая.

В этот же день стало известно, что в минтуризма Турции считают, что республика сможет убедить Москву возобновить полеты между странами. Однако точной даты возобновления авиасообщения пока нет.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Турции с начала пандемии зарегистрировано 5 186 487 случаев коронавируса, скончались 46 268 человек, выздоровели 5 024 313 пациентов.

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